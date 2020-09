L’Asl 1 Imperiese ha inviato un vademecum ai presidi delle scuole in vista del rientro a scuola. È “consigliabile” che le scuole si dotino di un rilevatore di temperatura a distanza in ogni aula. Il docente deve misurarla durante la prima ora. L’Asl 1 prescrive anche alle scuole di dotarsi di un numero cospicuo di mascherine in caso di bisogno. Ai ragazzi e alle loro famiglie è raccomandato che la mascherina si cambi una volta alla settimana e che venga disinfettata ogni giorno, come riportano “Il Secolo XIX” e “La Stampa”.

