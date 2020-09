Treni in ritardo, collegamenti mancanti, una pessima gestione degli uffici preposti: sono molte le criticità che dipingono un quadro deprimente del turismo della nostra regione, per decenni fiore all’occhiello e eccellenza turistica italiana. Uno dei primi problemi che affliggono la Liguria e di conseguenza il turismo del territorio e la mancanza di qualità del trasporto ferroviario tra Genova e il Ponente. I treni sono insufficienti e basta qualche piccolo ritardo, magari al momento del cambio, per aver ripercussioni su tutte le stazioni dell’intera corsa.

Rilanciare il turismo nella zona presuppone un miglioramento della rete ferroviaria del territorio, aumentando il numero dei convogli regionali ottimizzando le tratte e istituendo delle corse specifiche che siano in grado di unire Genova e Ventimiglia, due punti nevralgici della regione dal punto di vista del turismo.

Questo problema si palesa in modo particolare per i turisti che provengono dalla Francia e arrivano a Ventimiglia intorno alle nove di sera: dopo questo orario non vi sono più treni di collegamento e lo stesso accade anche con le corriere che una volta assicuravano corse fino alla mezzanotte. Per non rimanere fermo in stazione il turista è costretto a una spesa aggiuntiva non indifferente per potersi spostare in taxi.

Con la chiusura delle province e il riordino delle competenze, lo IAT ha sospeso tutti i servizi sul posto senza riaprire gli Uffici Turismo locali lasciando il viaggiatore in balia di sé stesso in caso di bisogno o di informazioni: i pochi dépliant ancora in circolazione, non aggiornati dal 2004, rischiano per alcune zone addirittura di indicare inesattezze.

Il turismo ligure ha bisogno di ripartire e per farlo necessita che ciò che non va venga sistemato. Il settore è di competenza della Regione.

Un rilancio serio ed efficace passa per la sistemazione della rete ferroviaria, l’ampliamento del numero delle vetture e del loro passaggio sulle linee regionali. E ancora da un maggiore impegno per rendere l’assistenza al turista più capillare sul territorio. È ora di scelte di buonsenso.

Michele Genovese (IlBuonsenso)