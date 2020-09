Coronavirus, 13 nuovi contagiati in provincia di Imperia, in Liguria in totale sono 112

Sono 112 i nuovi positivi registrati oggi in Liguria, a fronte di 2531 tamponi eseguiti. Questo il dettaglio dei nuovi positivi: ASL1: 13 4 accesso ospedale 1 rientro viaggio 8 attività screening ASL2: 2 1 rientro viaggio 1 contatto caso confermato ASL3: 27 10 contatto di caso confermato 2 rientro viaggi 15 attività screening ASL5: 70 32 contatto di caso confermato 1 accesso ospedale 37 attività screening