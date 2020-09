L’Asl 1 ha comunicato che a Taggia alcuni parametri biologici dell’acqua proveniente dalle vasche poste in Regione Tuvi sono fuori norma.

Per tale ragione, il Sindaco Mario Conio ha emesso provvedimento che ordina il divieto di utilizzo dell’acqua ad uso alimentare se non previa bollitura. L’ordinanza riguarda esclusivamente le abitazioni e attività commerciali poste a nord del Cimitero comunale.

Arma e Levà restano escluse dal provvedimento.

Correlati