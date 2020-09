Parte a Sanremo domani, venerdì 4 settembre, connotata di “azzurro crime”, la quarta edizione di “Solea”, festival dedicato alla cultura mediterranea, organizzato dalla Cooperativa CMC/Nidodiragno Produzioni, con il sostegno del Comune di Sanremo.Una rassegna che intende unire, alla consueta esplorazione delle voci letterarie del Mediterraneo, un approfondimento sul genere noir (da qui, il sottotitolo “azzurro crime”). Il carattere noir di “Solea” 2020 lo si ritrova nella passeggiata narrativa “Sanremo tenebra – Ombre tra i caruggi“, nel doppio appuntamento di venerdì 4 e sabato 5 settembre, alle ore 17.00, con replica alle 19.00. Ispirandosi al libro “Sanremo segreta” di Romano Lupi e Riccardo Mandelli, i due attori/musicisti genovesi Davide Lorino ed Elisabetta Mazzullo condurranno un gruppo di 15 spettatori tra i vicoli e le piazze del centro storico, alla scoperta di alcune storie “nere” della Sanremo di ieri, casi dimenticati del ‘900, risolti e no. Un mosaico di episodi, rimasti negli annali delle cronache: dall’efferato omicidio del sarto Gastone al misterioso e tristemente celebre suicidio di Luigi Tenco. Il punto di ritrovo per entrambi i giorni sarà piazza Cassini n.14, accanto alla Chiesa di Santo Stefano. Domani, venerdì 4 settembre, alle 21.30, si alza l’ideale sipario serale nella terrazza di Villa Ormond, per il consueto focus dedicato a Italo Calvino, “nume tutelare” del festival. Calvino ci guida sempre nel suo universo che riserva inaspettate traiettorie, portandoci anche verso climi più misteriosi (il tema dello specchio, delle domande, della ricerca introspettiva, ecc), vicini al genere letterario indagato in questa edizione del festival. “Se una notte d’estate” è il titolo programmatico che abbiamo voluto dare alla serata: la selezione di brani che un’attrice amatissima come Mariangela D’Abbraccio andrà a leggere permette di ritrovare microstorie che richiamano atmosfere di provincia, sospese e dal carattere vagamente noiristico. Le introduce una giovane studiosa imperiese, Alessandra Chiappori, anche curatrice della selezione di letture, dialogando con uno scrittore che ha avuto il privilegio di conoscere Italo e riceverne la stima, Giuseppe Conte.Durante la serata verranno, altresì, proiettati estratti dal film-documentario “Lo specchio di Calvino”, interpretato da Neri Marcorè, una coproduzione italo-canadese, realizzato anche nella nostra città nel 2010 e mai trasmesso a Sanremo. È un ritratto, non scontato, di uno dei più grandi scrittori italiani del ‘900: Neri Marcorè veste i panni dello scrittore e lo fa rivivere davanti ai nostri occhi con i suoi pensieri, le sue introspezioni e talune sue debolezze. Le interviste ad amici intimi di Calvino e allo stesso Italo ne esplorano la personalità in una serie di frammenti generosi di aspetti umani, ancor prima che letterari. “Solea” prosegue poi sabato 5 settembre (ore 21.30, Villa Ormond) con l’omaggio a Manuel Vázquez Montalbán e al detective Pepe Carvalho tra percorsi narrativi e letture dell’attore Fabio Troiano, e si conclude, poi, domenica 6 settembre (ore 21.30, sempre a Villa Ormond), con il monologo teatrale “Porto a porto – Ricognizione SottoMarina di un paese sbilenco” di Marina Senesi. La manifestazione della CMC/Nidodiragno, con la direzione artistica di Angelo Giacobbe, nasce all’interno del calendario di manifestazioni estive del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Cultura e Manifestazioni, ed è sostenuta dallo stesso Comune di Sanremo, nell’ambito del brand Sanremo Live&Love. Confermata la collaborazione con l’Associazione Pigna Mon Amour.Le attività di Coop. CMC / Nidodiragno sono, inoltre, sostenute dal MiBACT. I biglietti per gli spettacoli hanno il costo popolare di 10 euro.In ottemperanza alle normative vigenti, è obbligatoria la prenotazione gratuita per tutti gli eventi, esclusivamente sul sito www.sanremo2020.eventbrite.it. È necessario prenotare indicando nome, cognome e recapito di tutti i partecipanti. I biglietti potranno poi essere pagati e ritirati la sera stessa dell’evento.Prenotando per tutti e 4 gli eventi del festival, si avrà diritto ad un abbonamento al costo di 30 euro (anziché 40 euro): per ottenere l’abbonamento, è sufficiente registrarsi a tutti gli eventi in programma su www.sanremo2020.eventbrite.it, prenotando con lo stesso nominativo. L’abbonamento potrà essere pagato e ritirato in occasione del primo evento prenotato.Tutti gli eventi saranno svolti nel rispetto delle normative attualmente vigenti per il contenimento della diffusione del Covid-19 (per la passeggiata narrativa è obbligatorio l’uso della mascherina per tutta la durata del percorso). Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi:www.sanremo2020.eventbrite.it

