Al comando della Polizia Municipale di Ospedaletti ieri una discussione tra due vigilesse è finita a botte. I fatti sono avvenuti in corso Regina Margherita nella palazzina Piccadilly. La vice comandante è stata trasportata all’ospedale di Sanremo dove è stata medicata per lievi ferite, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati