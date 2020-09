Un uomo di 88 anni di La Spezia, positivo al Coronavirus, è morto nel reparto di geriatria dell’ospedale San Bartolomeo a Sarzana. Con il decesso segnalato all’ospedale di Sarzana da inizio pandemia i morti in Liguria sono 1572.

Coronavirus, morto un uomo di 88 anni. In Liguria il numero di decessi sale a 1572