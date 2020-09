Il Sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, rende noto che venerdì 4 settembre alle 18:00 in Piazza del Popolo a Vallecrosia alta si terrà un incontro con la popolazione, Amministrazione di Vallecrosia ed A.R.T.E. Imperia dove saranno illustrate tutte le procedure previste dal bando. Il 6 settembre alle 10 presso la sede di A.R.T. E. Imperia si terrà la selezione degli immobili e relative pertinenze. Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di Vallecrosia: http://www.comune.vallecrosia.im.it

Vallecrosia: bando pubblico per l’acquisto di immobili da destinare all’Edilizia Residenziale Pubblica