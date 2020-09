Anche in occasione delle elezioni regionali 2020, la Confartigianato ha organizzato un incontro per la condivisione e la sottoscrizione di un documento contenente gli obiettivi e le azioni a favore delle microimprese liguri. La Confartigianato, proseguendo il percorso nell’individuazione di concrete proposte e di conseguente valutazione dei comportamenti da parte degli amministratori regionali, propone infatti ai candidati alla presidenza e al consiglio regionale la sottoscrizione di un impegno formale per il perseguimento delle priorità per il tessuto economico locale.

L’appuntamento per tutti i candidati della provincia di Imperia è per mercoledì 9 settembre alle ore 12, presso la sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo. Per chi fosse impossibilitato a partecipare, sarà possibile intervenire in modalità webex.

