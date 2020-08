Il Sanremo Rugby festeggia i suoi primi dieci anni con grandi protagonisti della palla ovale e lo fa sabato 29 agosto con un evento speciale dove lo sport diventa internazionale. A partire dalle ore 19.00 presso il campo di Pian di Poma si incontreranno il Valorugby Emilia e il Monaco Rugby: due squadre che arrivano nella città dei fiori non a caso.

L’Associazione Sportiva del Monaco Rugby nasce nel 1964 e si appresta a festeggiare i 56 anni di attività. Oggi il club conta più di 300 iscritti distribuiti tra la scuola di rugby che comprende bambini dai 5 ai quindici anni, due giovani squadre cadetti e junior e una squadra “Oldies” che riunisce giocatori fino ai 77 anni.

Coach della squadra monegasca è Luciano Orquera, ex numero 10 della Nazionale Italiana di Rugby, professionista in Francia e Italia, tra gli altri, con Auch, Brive, Aironi e Zebre e 48 volte internazionale per l’Italia, con all’attivo addirittura la partecipazione ai Campionati del Mondo. Orquera, assieme a Sylvain Masson, Manager monegasco ed ex- tecnico della Union (Squadra Seniores della provincia di Imperia) e Luciano hanno raggiunto grandi livelli portando il Monaco in Federal 3, commentando, a pochi giorni prima dalla prima di campionato, i loro obiettivi “Siamo una squadra ambiziosa che ha inserito nuovi importanti elementi in questa stagione,vogliamo avere un alto livello di prestazioni per tutta il campionato”. La squadra del Monaco è composta inoltre da alcuni giocatori di formazione ponentina e in particolare Federico Piana ed Edmondo Correddu di formazione sanremasca.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina www.sanremorugby.it