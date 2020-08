Applausi scroscianti per Francesco Sarcina ieri sera al Roof Garden del Casinò di Sanremo. Più di un’ora di grande musica che ha reso esclusiva la serata evento a favore dell’Unicef, organizzata da Lumin’Arte, con la direzione artistica di Sonia Magaton. Presente la referente dell’Unicef della Provincia di Imperia, Colomba Tirari. Ha portato i saluti del Casinò il Presidente Adriano Battistotti.

Ad aprire la serata il cantautore biscegliese, reduce dal Festival di New York, Andjel che ha scaldato il palco e ceduto il microfono a Francesco Sarcina. Il leader de Le Vibrazioni ha aperto la sua esibizione con il brano “Dedicato a Te”, che lo ha reso popolare nel 2003, per concludere con la canzone “Dov’è” presentato all’ultimo Festival di Sanremo.

Al termine del concerto Sarcina ha salutato il pubblico, riaffermato il suo impegno a fianco dell’Unicef ed è ripartito subito per tornare in famiglia a festeggiare il compleanno della figlia di 5 anni, Nina.

Il prossimo appuntamento con i grandi eventi al Roof Garden del Casinò di Sanremo è per il 12 settembre. Torna Cena con l’Opera con l’esclusiva partecipazione del tenore Gaetano Labalestra.

Per prenotazioni e informazioni tel 0184 595266.

