Esclusa dalla corsa alle prossime regionali la candidata del Partito Valore Umano Selina Simoni che affida ad un video postato su Facebook le riflessioni in merito alla sua esclusione

