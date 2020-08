Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti comunica che “Per il momento in Liguria non è stata ancora presa alcuna ordinanza che limita le attività delle discoteche, spero che non ci si debba arrivare. Bisogna rispettare con grande prudenza tutte le regole, altrimenti saremo costretti a intervenire perché nessuno vuole arrivare a settembre con un carico di positivi al covid superiore a quello che abbiamo”.

