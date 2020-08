Stasera approda in Banchina Aicardi a Oneglia la comicità di Alessandro Bianchi, nome di primo piano del cabaret italiano, con un’esperienza pluridecennale in televisione tra “Ciro”, “Colorado” e tanti altri programmi. Lo spettacolo rientra nella rassegna “Teatro a Mare”, proposta dal Comune di Imperia con la direzione artistica di Eugenio Ripepi e Matteo Monforte. Il calendario manifestazioni prosegue domenica 9 agosto con un nuovo appuntamento del cinema all’aperto. Sarà proiettato “Mamma o papà” presso la spiaggia libera attrezzata di Borgo Marina. La pellicola è una brillante commedia con Antonio Albanese e Paola Cortellesi. L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Le serate avranno inizio alle 21:30. Sarà possibile accedere sino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative sul distanziamento interpersonale di sicurezza.

