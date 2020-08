In relazione alla Milano-Sanremo 2020 il sindaco Alberto Biancheri ha emesso un’ordinanza in cui si “ordina il divieto a tutte le persone presenti sul percorso della corsa di assistere alla manifestazione sportiva e di formare assembramenti, con il rispetto delle distanze di sicurezza e di tutte le misure di prevenzione previste per l’emergenza epidemiologica. Si ordina a Rcs di adottare tutte le misure necessarie e idonee a garantire l’assenza di pubblico e il rispetto dei protocolli della Federazione ciclistica internazionale”. Chi infrangerà l’ordinanza assistendo alla gara rischierà di ricevere una multa di 400 euro.

