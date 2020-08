In questi giorni alcuni giocatori della Juventus campione d’Italia per il nono anno consecutivo si stanno rilassando in Riviera in attesa di disputare venerdì 7 agosto l’attesissimo ritorno degli ottavi di finale di Champions League col Lione dove la Juventus dovrà ribaltare lo 0-1 subito in Francia prima del Lookdown per il Covid.

Nella foto si vede Juan Cuadrado centrocampista colombiano che i tecnici bianconeri stanno reinventando terzino. Ma anche altri giocatori sono stati avvistati in Liguria: Matuidi a Sanremo e Cristiano Ronaldo a bordo del suo Yacht davanti a Loano

Cuadrado nella foto è con lo staff di Marina degli Aregai che ha postato su Instagram la foto