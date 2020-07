Comincia lunedì sera, 3 agosto, per concludersi poi il 17 agosto, la mini rassegna cinematografica organizzata dalla Scuola di Pace di Ventimiglia, in collaborazione con le associazioni Spes Auser Onlus e Oltre il Cristallo, e dedicata allo scottante tema dei migranti.

“Con gli occhi di chi migra”: questo il titolo del programma, il cui sottotitolo, “tre film per porsi domande”, esemplifica al meglio lo spirito dell’iniziativa.

Le tre pellicole in cartellone, infatti, si pongono l’obiettivo di raccontare ciò che sta alla base della scelta di migrare da parte di chi si trova a vivere in condizioni inumane nella terra in cui è nato. Al di là di pregiudizi e facili prese di posizione, la rassegna vuole indurre a riflettere, a porsi, appunto, domande sui perché, lasciando da parte sterili polemiche o chiusure dovute a preconcetti.

Il primo film, in programma lunedì 3 agosto alle 21,15, è la pellicola “Alla mia piccola Sama” (2019), la storia strabiliante di una regista siriana di 26 anni (Waad Al-Khateab) che ha filmato la sua vita ad Aleppo, da ribelle, durante 5 anni di guerra e dedica il documentario alla figlioletta.

Martedì 11 agosto sarà la volta di “Timbuktu” (2015), di Abderrahmane Sissako, grande maestro del cinema africano: due modi di vivere l’Islam si trovano uno accanto all’altro e ci aiutano a capire alcune delle ragioni della fuga di tanti giovani. La conclusione è prevista per lunedì 17 agosto, con “L’ordine delle cose” (2017), di Andrea Segre: un viaggio attraverso le condizioni esistenziali di chi migra ma anche di chi si trova a confrontarsi con il fenomeno delle migrazioni, con particolare riferimento alla situazione in Libia, dopo gli accordi tra l’ex Ministro Minniti e il governo locale.

Tutte le proiezioni inizieranno alle 21,15 e il biglietto di ingresso costerà 5 euro, Sarà garantito il rispetto di tutte le norme anticontagio e di sicurezza personale. Al termine delle proiezioni è previsto, per chi si vuole trattenere, un dibattito di approfondimento.

Per chi lo desideri, nelle sere delle proiezioni la Spes organizza, alle 20, una cena di solidarietà, al costo di 10 euro a persona. Il ricavato sarà devoluto all’inserimento lavorativo dei ragazzi disabili e al finanziamento el progetto “Camporosso Città dell’Infanzia”, che prevede il sostegno scolastico a bambini dai 3 a 12 anni di famiglie in difficoltà o portatori di handicap.

Per prenotare un posto al cinema si può telefonare al 333.2866166, mentre per riservare un tavolo per la cena occorre contattare la Spes al numero 0184.355800.

