“Bene hanno fatto i Sindaci dell’Imperiese a cogliere l’opportunità del passaggio di una manifestazione internazionale come la Milano Sanremo quale grande evento per promuovere la valle Arroscia, il suo entroterra, i suoi paesaggi e le peculiarità. Dal punto di vista del sistema di emergenza sanitaria non vi sono criticità e l’Asl mi ha rassicurata che nel tavolo dedicato vi sarà la massima collaborazione con gli organizzatori per la riuscita dell’evento. Questa è una opportunità anche per valorizzare il sistema dell’emergenza legato alla realtà delle ambulanze Croce Bianca di Pornassio, Croce Rossa di Pontedassio e Croce Rossa di Pieve di Teco, che da tanti anni con i volontari svolgono un importante ruolo di presidio sanitario e sociale del nostro entroterra. Accanto al rafforzamento del sistema dei trasporti sanitari, grazie al servizio di elisoccorso con base ad Albenga, rimane irrinunciabile il trasporto con le ambulanze come anche questa situazione imprevedibile lo dimostra”.

Così commenta il vice presidente della Regione Liguria e assessore alla sanità Sonia Viale.

Correlati