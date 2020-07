La Prefettura di Genova ha chiuso per 5 giorni la discoteca Covo di Nord-Est per il mancato rispetto delle normative relative all’emergenza Coronavirus. Il locale, situato sul mare tra Santa Margherita Ligure e Portofino, era stato già multato di recente per lo stesso motivo: i suoi avventori erano stati sorpresi senza mascherina. La recidiva ha fatto scattare la pesante sanzione.

