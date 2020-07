Colpo in attacco per la Golfo Dianese 1923. A chiusura della settimana i giallorossoblu si regalano il colpo inaspettato Stefano “Dido” Faedo; attaccante/centrocampista del 1994 con esperienza in Promozione ma soprattutto in Eccellenza con la maglia dell’Imperia 1923, collezionando 102 presenze con i nerazzurri e nella passata stagione al Finale. In totale 34 gol segnati in carriera nelle categorie dove ha militato.

