Un focolaio di Coronavirus è stato individuato in un ristorante a Savona. “Al momento si tratta di 18 nuovi casi di contagio. Sono stati effettuati 100 tamponi di verifica” dice il Presidente della Regione, Giovanni Toti. Una delle persone che si trovava nel ristorante in cui si sarebbe generato il nuovo focolaio è Matteo Aicardi, il centroboa della Pro Recco e della nazionale di pallanuoto.

Focolaio di Coronavirus in Liguria: 18 casi di contagio su 100 tamponi