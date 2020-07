#CoronavirusLiguria

Zero nuovi contagi

🔶 Casi totali da inizio emergenza = 10.031 (+0)

🔶 di cui 1.220 individuati da test di screening o contact tracing e 8.811 in pazienti sintomatici

🔴 Attualmente positivi = 1.174 (-18)

🔹 25 (-1) in ospedale (di cui 0 in terapia intensiva / UTI, -1)

🔹 214 in isolamento domiciliare (-13)

✅ Guariti non più positivi = 7.298 (+18)

⚫ Deceduti = 1.559 (+0)

🔬 Tamponi = 163.019 (+1.028)

🏥 Ospedalizzati:

📌 Asl1 = 8

📌 Asl2 = 2

📌 Asl3 Villa Scassi = 9

📌 San Martino = 1

📌 Asl4 = 2

📌 Asl5 = 3

📊 Attualmente positivi per residenza:

IM = 103 (+2)

SV = 79 (+0)

GE = 826 (-20)

SP = 26 (+0)

Fuori regione = 49 (+0)

Altro o in fase di verifica = 91 (+0)

🏠 Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 389

📌 Asl1 = 39

📌 Asl2 = 77

📌 Asl3 = 148

📌 Asl4 = 74

📌 Asl5 = 51