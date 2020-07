Dalle 18 all Una di notte Venerdì e Sabato.

PER LA MUSICA è ammessa tutti i giorni fino a mezzanotte con eccezione delle zone più densamente frequentate ( vista la situazione Covid-19 ) dove si potrà suonare dal vivo e ascoltare musica nei seguenti orari.

Venerdì e Sabato dalle 5 del mattino alle 2 di Notte idem per festivi e prefestivi

Il Sindaco Scullino e la maggioranza hanno modificato la contestata ordinanza del 22 giugno scorso che regolamenta gli orari di apertura dei locali e della musica nella città di confine. Un caso politico che ha portato ad un teso confronto prima mediatico e poi in consiglio comunale tra Scullino e la parte leghista della sua maggioranza. Come detto durante il consiglio il sindaco,che aveva ribadito la temporaneità del suo provvedimento, ha incontrato gli operatori e i consiglieri portando oggi 1 luglio alle modifiche qui sotto riportate:

Ventimiglia cambiano gli orari per bar e musica