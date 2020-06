Un anziano è caduto da una fascia in corso Trossarelli a Ventimiglia questa matttina. Le sue condizioni sono subito apparse talmente gravi da richiedere il trasporto in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure

