Per maggiori info: https://turismo.dianomarina.im.it/it/ufficio-informazione-turistica/ufficio-iat

In ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 12.06.2020, con la quale il Comune di Diano Marina ha affidato il Servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica al Consorzio Turistico Riviera dei Fiori, promosso da Confcommercio, Confesercenti e Confindustria, si comunica che domani 20 giugno 2020 riaprirà l’Ufficio IAT di Via Genala a Diano Marina (a fianco della Chiesa Parrocchiale). L’Ufficio osserverà i seguenti orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, la domenica dalle 10 alle 13.

Diano Marina, il 20 giugno riapre l’Ufficio IAT di Via Genala – FOTO