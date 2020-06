Il verdetto d’Appello a Genova ha ribaltato il processo di primo grado che nel 2019 aveva visto la condanna del dipendente del Comune di Sanremo, Alessio Crocetta, 46 anni, addetto allo Sportello unico per l’edilizia, e dell’architetto Ennio Scarella, accusati in concorso di corruzione per una presunta “bustarella” da 150 euro. Per l’Appello non esiste corruzione perché il dipendente pubblico non aveva potere nell’accelerare l’iter della pratica edilizia cui era interessato Scarella, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

