Questa sera, nel consueto punto stampa serale di aggiornamento sull’emergenza coronavirus, oltre il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore alla Sanità Sonia Viale e il sindaco di Genova Marco Bucci, parteciperanno in collegamento streaming il sindaco di Airole Maurizio Odoero e il sindaco di Rossiglione Katia Piccardo per fare il punto sull’andamento delle riaperture sul territorio.

Coronavirus, anche il sindaco di Airole al punto stampa in Regione Liguria