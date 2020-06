La Procura di Imperia ricorrerà in Appello contro le 10 assoluzioni al processo, in abbreviato, nei confronti di altrettanti dipendenti del Comune di Sanremo accusati di truffa ai danni dello Stato in merito all’infedele timbratura del cartellino. L’inchiesta si era conclusa, davanti al gup Paolo Luppi, con 10 assoluzioni, 16 patteggiamenti e altrettanti rinvii a giudizio. Il ricorso è contenuto in decine di pagine in cui è analizzato ogni singolo episodio in maniera puntuale e analitica.

