Un anziano di 80 anni è in gravissime condizioni dopo essere stato travolto da un’auto condotta da una donna di 86 anni a Genova Borzoli. L’anziano è stato rianimato sul posto dai militi della Croce Azzurra di Fegino e trasferito all’ospedale San Martino in codice rosso.

80enne in gravi condizioni dopo essere stato travolto da un’auto condotta da una 86enne