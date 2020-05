Il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio ha emesso un’ordinanza sindacale che disciplina il corretto smaltimento dei dispositivi di protezione individuale. Il provvedimento nello specifico prevede:

-che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti ecc.) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, prodotti da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301);

-che i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), quali mascherine e guanti, utilizzati all’interno di attività economico-produttive per la tutela da COVID-19, siano assimilati ai rifiuti urbani, con attribuzione del codice EER 200301 e conferimento al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati;

-che per i rifiuti in argomento dovranno essere utilizzati i sacchetti già in dotazione per l’abituale conferimento dell’indifferenziato, ben sigillati, che dovranno essere conferiti secondo le usuali procedure in vigore sul territorio (esposizione davanti alla porta della propria abitazione, conferimento nelle batterie di cassonetti condominiali o di prossimità);

Le disposizioni contenute nell’ordinanza troveranno applicazione fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria così come dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, quindi, allo stato, fino al 31/07/2020.

“Auspico che questa ordinanza – dichiara il Sindaco Conio – consenta il corretto smaltimento di questi presidi sanitari e permetta di evitare l’abbandono incontrollato degli stessi lungo le vie cittadine”.

ORDINA

ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2016, di attuare le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, che interessano tutto il territorio comunale:

 che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, prodotti da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301);

 che i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), quali mascherine e guanti, utilizzati all’interno di attività economico-produttive per la tutela da COVID-19, siano assimilati ai rifiuti urbani, con attribuzione del codice EER 200301 e conferimento al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati;

 che per i rifiuti in argomento dovranno essere utilizzati i sacchetti già in dotazione per l’abituale conferimento dell’indifferenziato, ben sigillati, che dovranno essere conferitiDocumento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Taggia. Responsabile Procedimento: STEFANIA RAIMONDI (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line

secondo le usuali procedure in vigore sul territorio (esposizione davanti alla porta della

propria abitazione, conferimento nelle batterie di cassonetti condominiali o di prossimita’);

 che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data odierna fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria così come dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, quindi, allo stato, fino al 31/07/2020, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall’art. 191 del D. Lgs. 152/2006;

DISPONE

la pubblicazione integrale del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune (Amministrazione trasparente) e la trasmissione integrale al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attivita’ produttive, al Presidente della Regione Liguria e al Presidente della Provincia di Imperia;

l’inoltro della presente, per gli aspetti ci competenza, al gestore del Servizio pubblico di raccolta, e alle Associazioni di categoria.

che il Settore Corpo di Polizia Municipale – Protezione Civile e i soggetti competenti ai sensi di legge siano incaricati del controllo del rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE CHE

la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell’articolo 650 del Codice penale, fatta salva l’eventuale applicazione di altre sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative;

avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale dell’ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale.

Documento sottoscritto digitalmente

IL SINDACO

Arch. Mario Conio