La Federazione Italiana Medici Pediatri, in un documento sottoposto all’attenzione dei ministri Speranza e Azzolina ha raccolto alcune linee guida che potrebbero essere utili per il ritorno a scuola in sicurezza. Si suggeriscono orari scaglionati di ingresso e di uscita, mascherine quando non si può rispettare il distanziamento sociale di un metro. la misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner, la preferenza per piccoli gruppi per gli asili nido e le materne, il divieto a giochi portati da casa o allo scambio di materiali tra alunni e più attività all’aperto e in piccoli gruppi.

“Ripartiamo con scuole sicure. La nostra proposta al Governo: da agosto test sierologico gratuito per gli insegnanti e il personale delle scuole in tutta Italia” dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

