A Sanremo un centinaio di partite Iva, in rappresentanza di imprenditori, esercenti e artigiani, ha celebrato un simbolico funerale delle imprese italiane, davanti alla Torre Saracena, sotto gli uffici dell’Inps. La protesta si è aperta con la deposizione di un tricolore con scritto “Movimento Imprese Italiane”. “Occuperemo Roma e non ce ne andremo fintanto il governo non si dimette. Non ho fiducia in nessun partito di maggioranza e minoranza, sono colpevoli del disastro economico in Italia” dice all’Ansa l’imprenditore, Nicola Franzoni. L’organizzatore Maurizio Pinto sottolinea la necessità di riaprire le frontiere: “Se no, siamo morti”.

