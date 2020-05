Stamani a Ventimiglia un italo francese di 60 anni è rimasto gravemente ustionato in frazione Trucco, per l’esplosione di una caffettiera nella quale avrebbe per sbaglio un liquido infiammabile al posto dell’acqua. L’uomo, che viveva in una roulotte, ha riportato ustioni in diverse parti del corpo e sembra anche lesioni interne. Il 118 lo ha intubato, allertando l’elisoccorso dei vigili del fuoco che è atterrato nel piazzale dell’ospedale di Bordighera. L’uomo è stato trasferito al centro grandi ustionati di Genova Sampierdarena.

