È stato posizionato martedì 18 maggio in Piazza della Libertà, il defibrillatore donato dai Lions Club Bordighera Caponero Host al Comune di Vallebona.

L’amministrazione prosegue il percorso di Comune cardioprotetto iniziato nei mesi scorsi e momentaneamente sospeso a causa dell’emergenza Covid. “A breve verranno posizionati altri due defibrillatori ottenuti in comodato d’uso, che verranno collocati a Madonna della Neve e presso il Centro Sportivo Asd Fabio Taggiasco – dichiara il dottor Ferlito, Consigliere e Direttore del 118 “nell’ambito del Comune di Vallebona ci sono parecchie persone, sanitari e non che sono già abilitati all’utilizzo del defibrillatore. È intenzione dell’Amministrazione proseguire i corsi formativi alla cittadinanza non appena sarà possibile farlo, due incontri sono già stati tenuti nei mesi di settembre/ottobre con grande interesse e partecipazione da parte dei cittadini. A breve verrà comunque pubblicato sul sito del Comune www.vallebona.info e sui profili social del Comune di Vallebona un supporto video con informazioni ed istruzioni dettagliate”.

Presenti al posizionamento del prezioso macchinario (in conformità con le norme di distanziamento sociale) per i Lions il Presidente Ernesto Fresca Fantoni, Gianfranco Ravotti cerimoniere, il dottor Rodolfo Brizio Medico Primario Asl 1 imperiese, Fernando Franceschelli; per il Comune di Vallebona, il Sindaco Roberta Guglielmi, il dottor Ferlito e l’Amministrazione.

Il primo cittadino ha ringraziato i Lions Club Bordighera Caponero Host a nome di tutta la Comunità.

