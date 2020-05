In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 130 decessi, per un totale di 32.616 dall’inizio dell’emergenza. Le persone positive sono, invece, 1.638 in meno di ieri: ora sono 59.322. I ricoverati sono 8.957 (-312), i pazienti in terapia intensiva 595 (-45) e le persone in isolamento a casa 49.770 (-1281). Nell’ultima giornata i guariti sono 2.160, per un totale di 136.720. Dall’inizio del contagio si sono registrati 228.658 casi, di cui 652 nell’ultimo giorno.

Correlati