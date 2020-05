In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 161 decessi, per un totale di 32.330 dall’inizio dell’emergenza. Le persone positive sono, invece, 2.377 in meno di ieri: ora sono 62.752. I ricoverati sono 9.624 (-367), i pazienti in terapia intensiva 676 (-40), in isolamento a casa 52.452 persone. Nell’ultima giornata i guariti sono 2.881, per un totale di 132.282. Dall’inizio del contagio si sono registrati 227.364 casi, di cui 665 nell’ultimo giorno.

