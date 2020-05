L’assessore allo sport del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Angelo Moroni.

“Figura apprezzata e amata del calcio della nostra città – commenta l’assessore Sindoni – Angelo Moroni ha davvero formato tanti giocatori, soprattutto i più giovani, con vera passione e dedizione, diventando punto di riferimento per moltissimi. La sua umanità, infatti, gli ha permesso non solo di allenare più generazioni, compresa la mia, ma anche di formarle, rivelandosi un vero insegnante di vita. Alla famiglia di Angelo, un fortissimo abbraccio e le più sincere condoglianze da parte di tutta l’Amministrazione comunale”

Correlati