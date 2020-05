ASL 1 Imperiese Segnala un decesso: una donna di 84 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 14 maggio all’Ospedale di Sanremo ASL 2 Segnala 1 decesso (presidio Levante): donna di 92 anni della Provincia di Savona ASL 3 L’Ospedale Villa Scassi segnala un decesso: un uomo di 84 anni, con comorbidità, deceduto il 14/5/2020 nel reparto di Pneumologia ASL 4 Segnala un decesso: un uomo di anni 89, deceduto il 15 maggio, presso Reparto Covid Sestri Levante e residente a Rapallo ASL 5 Segnala un decesso: un uomo di anni 55 in UTI (La Spezia), residente nel comune di Santo Stefano Magra e deceduto il 14/05/2020 GALLIERA Segnala due decessi: un uomo, di Genova, 87 anni, deceduto il 14 maggio presso Malattie Infettive e un uomo, di Genova, 81 anni, deceduto il 15 maggio presso Malattie Infettive POLICLINICO SAN MARTINO Non segnala decessi nelle ultime 24 ore

Coronavirus, un decesso in provincia di Imperia nelle ultime 24 ore