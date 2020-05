Il 23 Aprile l’Unesco celebra la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’autore nota anche come Giornata del libro e delle rose; è un evento patrocinato dall’UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright.

Il 15 maggio alle 18 in diretta sulla pagina Facebook del Club per l’UNESCO di Sanremo il nostro socio Gian Antonio Dall’Aglio presenta il suo libro “111 luoghi di Genova che devi proprio conoscere”, intervistato dalla giornalista Giulia Cassini. “Vi aspettiamo numerosi contiamo sulla vostra presenza e di quella dei vostri amici” dice Ciro Esse, Presidente del Club per l’Unesco di Sanremo.

