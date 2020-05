La provincia di Imperia, in rapporto alla popolazione residente, ha il primato negativo in Liguria sull’incidenza del Coronavirus. Con lo 0.66% precede Genova con lo 0.59% e Savona con lo 0.50%. La nostra provincia guida anche la classifica nel rapporto tra sani e contagiati. Ci sono 151 persone sane per ogni contagiato, contro le 166 della provincia di Genova e le 196 della provincia di Savona. Un rapporto superiore persino a Milano (152) e Torino (156), come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

