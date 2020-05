Nelle ultime 24 ore all’ospedale Borea di Sanremo è morto un paziente di 55 anni, positivo al Coronavirus, con patologie pregresse. In totale le vittime in provincia di Imperia sono 185. Ieri sono stati rilevati 10 nuovi, contagiati (25 negli ultimi 3 giorni), portando il totale, compresi deceduti e guariti, a 1399, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”,

