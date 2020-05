A Sanremo l’Amaie Energia e Servizi srl, sentito il Comando di Polizia Municipale, comunica al 17 maggio (compreso) la proroga della sospensione delle rimozioni dei veicoli in sosta per i lavaggi stradali calendarizzati, salvo ulteriori dilazioni.

Sanremo, rimozioni dei veicoli in sosta per lavaggi stradali sospese sino al 17 maggio