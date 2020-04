Ad Arma di Taggia i Carabinieri del Nas di Genova nella casa di riposo Le Palme (istituto che accoglie 80 anziani) hanno acquisito una corposa documentazione relativa alla gestione dell’emergenza coronavirus. E’ il primo blitz in provincia di Imperia. La Procura di Imperia ha già aperto un’indagine su due case di riposo, la San Secondo di Ventimiglia e la Sant’Anna di Imperia, in seguito ad esposti di familiari di anziani morti, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

