Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti auspica che la ‘fase 2′ delle norme legate al contagio da Coronavirus inizi lunedì 27 aprile: “Vogliamo che possano riaprire in totale sicurezza non solo le imprese ma tutto il tessuto economico, dall’edilizia alla nautica fino ad arrivare alla ristorazione, almeno da asporto. Più libertà anche per chi continuerà a stare a casa: via alla corsa e alla bici, alle attività ludiche come la pesca, alle passeggiate all’aria aperta per dare un po’ di sollievo anche ai bimbi” dice il Presidente della Regione.

Correlati