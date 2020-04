Il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, in consiglio comunale ha sottolineato come in città le persone positive al Coronavirus siano 11, contro i 7 di pochi giorni fa. “L’Asl ci ha informato di 16 persone in sorveglianza attiva dopo esser entrate in contatto con malati. Uno tra loro si è ammalato a sua volta. Intendiamo procedere a uno screening sulla popolazione” ha detto Ingenito, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

