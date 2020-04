Rimandata la manifestazione “Sbarco dei Saraceni di Vallecrosia”, prevista per l’estate 2020, a causa della difficile situazione che il nostro paese sta attraversando per il covid-19, ad annunciarlo il neo comitato costituito alla fine del 2019.

“La speranza era quella di poter offrire nell’estate 2020 a cittadini e non e ai numerosi turisti che ogni anno passano le vacanze estive nella nostra città – spiega il direttivo del comitato sbarco dei saraceni Vallecrosia – lo spettacolo “lo sbarco dei saraceni di Vallecrosia” che manca a Vallecrosia da ben 18 anni, ma come organizzatori abbiamo anche una responsabilità sociale e la sicurezza di ognuno nonché la salute vengono prima di ogni cosa e per questo motivo abbiamo deciso di rinviare la manifestazione all’anno 2021.

Nell’attuale situazione nonostante l’organizzazione fosse avviata da mesi e molto era già stato fatto, dallo studio approfondito alla progettazione, alle richieste di autorizzazione e al business plane, questa emergenza nazionale e non solo ci impone di comportarci con grande prudenza e senso di responsabilità.

In questa fase infatti, topica per l’organizzazione stessa, in quanto prevista per il 26 luglio 2020, ci viene a mancare la possibilità di ritrovarsi per riunioni e preparativi pratici nonché per le prove essendo emanata l’emergenza sino al 31 luglio 2020, inoltre la dimensione della manifestazione e la prospettiva di un’edizione molto partecipata ci ha condotto ad una scelta assolutamente sofferta ma fortemente consapevole.

Il direttivo del comitato Sbarco dei Saraceni Vallecrosia – dichiara il presidente Veronica Russo – intende ringraziare l’amministrazione comunale per la disponibilità ed apertura dimostrata nelle diverse riunioni e nei diversi incontri avuti nel palazzo comunale. Anche la scelta di rinviare la manifestazione all’anno 2021 è stata totalmente condivisa dal comitato e dall’amministrazione comunale per il bene sia di chi si sarebbe impegnato alla sua realizzazione sia di chi avrebbe partecipato in qualità di spettatore.

Vogliamo inoltre ringraziare – continua Russo – tutti i professionisti che in questi mesi ci hanno messo a disposizione la loro professionalità in termini di studio, progettazione e realizzazione dal service audio e luci allo spettacolo pirotecnico, dalla sicurezza al primo soccorso, dalla scenografia alla regia, dalla grafica al marketing e molto molto altro nonché i numerosi sponsor che ci hanno rinnovato la fiducia anche per l’anno 2021.

Ma un ringraziamento particolare va a tutti i cittadini vallecrosini che sin dalla costituzione del comitato hanno sempre dimostrato una grande vicinanza ed un attaccamento particolare alla manifestazione e alle tradizioni cittadine.

Il direttivo intende infatti sottolineare che chiunque ha effettuato il tesseramento per l’anno 2020 si vedrà rinnovato il tesseramento per l’anno 2021 gratuitamente non avendo per quest’anno potuto svolgere alcun tipo di attività sino ad ora.

Il nostro vuole essere un arrivederci, ci impegneremo ancora di più per far tornare una manifestazione così amata e aspettata nella nostra città di Vallecrosia.

AUGURIAMO ALLA NOSTRA ITALIA – conclude il Direttivo del Comitato Sbarco dei Saraceni – DI VINCERE QUESTA DIFFICILE SFIDA E VI ASPETTIAMO ANCORA PIÚ NUMEROSI NEL 2021.

