Nelle ultime 24 ore sono morte 464 persone, positive al Coronavirus. In totale i decessi dall’inizio del contagio sono 25.549. Ma mai come oggi è alto il numero di guariti in sole 24 ore: 3.033 in più di ieri per un totale di 57.576.

Scendono ancora il numero delle persone positive (sono 106.848 (851 in meno in un giorno), quello di ricoverati con sintomi 22.871 (-934) e quello di terapia intensiva 2.267 (-117). In isolamento domiciliare ci sono 81.710 persone.

