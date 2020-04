Oggi è stata effettuata la sepoltura di Remo Vichi (mancato sabato scorso a 94 anni all’ospedale di Imperia) medico condotto per 40 anni a Vallebona. Amato e stimato, è stato ma anche medico di famiglia a Bordighera ed a Seborga. Remo Vichi lascia i figli Rosella, Maurizio, Luigi e Laura

In questo modo lo ha ricordato oggi Pia Viale sulla pagina Facebook dedicata a Vallebona.

U Mèigu non amava le celebrazioni e questa particolare situazione, che non prevede funerali, gli gioca a favore. Anche il fatto che non vengano vestiti i morti, al di là della causa del decesso, ha deposto a suo favore: “Non mettetemi il vestito buono, datelo ad un migrante”.

Concludo questa veglia pe’ u Mèigu, che oggi ha ricevuto degna sepoltura, con questa foto scattata a fine agosto. Eravamo alla rassegna “Scrittori a km 0” e Lauretta presentava il libro di Enzo Barnabà.

Sottolineo due cose: il Dottore giunse salendo dalla scaletta che per decenni lo portava in ambulatorio, pur potendo arrivare da un altro lato forse più agevole; infine le sue parole in merito alla circostanza, ovvero: “Queste sono le cose che si devono organizzare”.

Grazie, Dottore, grazie davvero di tutto, buon viaggio.