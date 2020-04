A San Biagio della Cima a breve l’Amministrazione provvederà alla distribuzione di 500 mascherine gentilmente donate al Comune dalla sezione Lega Liguria.

In attesa della fornitura da parte della Regione queste mascherine saranno inizialmente consegnate a tutti i Cittadini a partire dai 60 anni di età.

“Ringraziamo per questo dono che servirà a dare un primo aiuto atto a consentire a tutti di muoversi in sicurezza” commenta il Sindaco Luciano Biancheri.

Correlati