Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e l’assessore Silvana Ormea in videoconferenza con gli alunni della scuola media di Coldirodi. Nella giornata di ieri si è svolta una videoconferenza tra i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Coldirodi (Istituto Comprensivo Sanremo Ponente) e l’amministrazione comunale matuziana. Il sindaco Biancheri e l’assessore Ormea hanno risposto alle numerose domande dei ragazzi, che li hanno interrogati su argomenti di attualità, soprattutto legati all’attuale crisi sanitaria. Gli allievi hanno ricevuto risposte esaurienti e hanno chiacchierato a lungo con sindaco e assessore, in un clima disteso e di grande cordialità. Gli insegnanti e il dirigente, Silvio Peri, ringraziano l’amministrazione per la disponibilità dimostrata nel voler dare ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi al mondo della politica locale, specialmente in un momento come questo, in cui è necessario coltivare il senso delle istituzioni.

